Официальный представитель Народной милиции обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Обращение опубликовано на официальном сайте НМ ДНР в тексте брифинга по обстановке на 2 января.- Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР вполне реалистичны. Для этого нужно, что бы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы Вас пригласим в Донецк, - говорится в обращении НМ ДНР.В оборонном ведомстве Республики также отметили, что когда Зеленский говорил о своем желании порисовать на украинском песке украинской Ялты, вероятно речь шла о поселке Ялта под Мариуполем.- Пишите там сколько хотите, если доедете, только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И кстати, в Крымской Ялте все пляжи галечные! – подытожили в Народной милиции.Тем временем обстрелы Республик Донбасса с украинских позиций продолжаются. Действующая украинская власть только говорит о мире, а делает все – для поддержания войны.