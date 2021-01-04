В ДНР семьи с детьми за пять лет получили помощь от государства в виде пособий на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики.- Регулярные выплаты осуществляются с мая 2015 года. На постоянной основе производится выплата по 14 видам социальной помощи, из них восемь видов предназначены семьям, в которых воспитываются дети, - сообщили в Министерстве труда и социальной политики.Государством выплачивается помощь в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраста, одиноким матерям (отцам) и по случаю потери кормильца, многодетным семьям. В прошлом году на эти виды соцпособий каждый месяц отчисляли около 263 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Этот год даст новые возможности» - Астролог рассказала, что может ждать Республику в 2021 годуГод Быка хорош для тех, кто намерен упорно трудиться (подробнее)