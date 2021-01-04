Пенсионеров Донецкой Народной Республики власть обрадовала новогодним подарком – пенсии стали выше. Порядок выплат не изменился, получить причитающееся можно как в ЦРБ, та и на почте.- Пенсионным фондом Донецкой Народной Республики своевременно проведено начисление пенсионных выплат за январь 2021 года с учетом повышений в соответствии с Указом Главы ДНР от 23 декабря 2020 года № 452, - сообщает пресс-служба Пенсионного фонда ДНР.Как и кому повысили - нужно узнавать индивидуально.Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики находится по адресу: Донецк, ул.Университетская, 91.По всем вопросам звоните (062)300-25-76 или 071-303-57-48.Если вы находились на военной службе, звоните (062)300-25-76 или 071-319-06-56Читайте такжеПункт пропуска «Еленовка» в ДНР заработает 4 январяПересечь линию разграничения с Украиной можно будет с 09.00 до 16.30 (подробнее)