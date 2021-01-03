Движение через пункт пропуска «Еленовка» в ДНР возобновится в понедельник, 4 января. Пересечь гуманитарный коридор жители смогут с 09:00 до 16:30. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.Для выезда из ДНР необходимо иметь украинскую прописку, для въезда - разрешение от оперативного штаба. Те, кто въезжает в Республику, должны пройти обследование на коронавирус.- При желании экспресс-тест на коронавирус можно сделать сразу же - при прохождении пункта пропуска, - говорится в сообщении.В штабе уточняют: сейчас для въезда-выезда в ДНР определен только один пункт - «Новотроицкое - Еленовка». Он работает по понедельникам и пятницам.Читайте такжеКоронавирус в ДНР выявили еще у 250 человекЗа все время коронавирус в ДНР диагностирован у 15 568 жителей (подробнее)