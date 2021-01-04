Вооруженные формирования Украины за сутки 7 раз нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 70 боеприпасов Об этом сообщило представительство Республики в Совместном Центре Контроля и Координации и в переговорном процессе (СЦКК).- Под огнем Вооруженных формирований Украины оказались районы Старомихайловки и Яковлевки, поселка шахты Гагарина, а также Саханки и Ленинского, - говорится в сообщении СЦКК.Противник применял минометы, БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Стало известно, что украинские боевики продолжили укреплять свои позиции в районе Водяного.В предыдущие сутки со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Напомним, что сейчас в Донбассе действует перемирие. Документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Народной милиции ДНР обратились к ЗеленскомуОбращение опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства (подробнее)