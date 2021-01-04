В Донецком республиканском краеведческом музее откроют новый зал «Человек и металл. Наш край в эпоху меди и бронзы». Экспозиция будет состоять из двух зон. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Первая зона зала будет отведена под погребальные комплексы. В основном это артефакты культур бронзового века, которые были представлены древними людьми. А во второй зоне разместят материалы раскопок поселений. Там посетители музея смогут узнать больше о культурной и хозяйственной жизни поселений поздней бронзы в Северо-Восточном Приазовье.Одним из главных экспонатов станет каменный календарь.- Он относится ко второй половине II тысячелетия до нашей эры, обнаруженный в ходе раскопок одного из курганов, — добавили в учреждении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдем за паспортами РФ! Как чинили маску и спасали мужиков от выпивкиВпечатления и советы от новоиспеченной гражданки Российской Федерации (подробнее)