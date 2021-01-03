Подарки и продуктовые наборы от НМ ЛНР доставили в интернаты и подшефные учебные заведения, многодетным семьям и детям из прифронтовых районов. Поздравления получили также ветераны и семьи погибших защитников Республики. Об этом сообщил на брифинге начальник управления НМ ЛНР Ян Лещенко.- Всего подготовили 11 500 подарков и 800 продуктовых наборов, - сказал руководитель оборонного ведомства.НМ ДНР также доставила продуктовые наборы и сладкие угощения жителям прифронтовых районов. Ветеранам и членам семей погибших защитников были доставлены новогодние подарки, а для членов семей военнослужащих командование провело пятнадцать утренников и передало больше трех тысяч подарочных наборов для детей.На линию боевого соприкосновения были отправлены письма от детей Республики, в которых ребята поздравили с Новым годом военнослужащих.Читайте такжеГлава ЛНР: Первая партия «Спутник V» в Республике ожидается в январе 2021 годаЛеонид Пасечник рассказал, кому будет предоставлена первоочередная возможность вакцинации (подробнее)