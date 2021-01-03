Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» из России прибудет в ЛНР в январе 2021 года.- Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска заболеть, а именно работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов, - сказал Леонид Иванович.Руководитель государства отметил, что помощь России помогла справиться с эпидемией в Республике. Леонид Пасечник подчеркнул, что Российская Федерация неоднократно протягивала руку помощи в трудную минуту, и борьба с коронавирусной инфекцией не стала исключением.- На протяжении года из России регулярно велись поставки необходимого нам медицинского оборудования и медикаментов, - сказал Глава ЛНР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробности)