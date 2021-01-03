Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Старомихайловка, что на западе Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что огонь со стороны ВСУ был открыт 3 января в 12.56. Киевские силовики стреляли с подконтрольной Украине Красногоровки.Было зафиксировано 30 выстрелов из БМП, три выстрела из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы.Ранее зафиксирован обстрел из снайперского вооружения в направлении села Саханка на юге Республики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа юге ДНР украинский снайпер открыл огонь по селу ШевченкоТакже сегодня ВСУ обстреляли окрестности Горловки и Ясиноватой (подробности)