По данным, проведенных 2 января, исследований коронавирус в ДНР выявлен еще у 250 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.- Было проведено 346 исследований, из них выявлено 232 случая заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в Минздраве ДНР.Отмечается, что за сутки зарегистрировано 19 летальных случаев.За все время коронавирус в Донецкой Народной Республике был выявлен у 15 568 жителей. Из этого числа 9240 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 1397 летальных случаев. Лечение продолжает 4931 пациент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа все время коронавирус в ЛНР выявили у 2117 жителейЛечение от коронавируса в ЛНР продолжают 343 пациента (подробности)