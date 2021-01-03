В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР, не был выявлен ни у одного жителя.Всего на 09.00 3 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2117.Отмечается, что за сутки выписано четыре человека.Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 1774 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 180 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Лечение продолжает 343 пациента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему дети в возрасте от 16 до 18 лет теперь не могут самостоятельно выехать из ДНР в РоссиюДепутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова рассказала, чем вызваны эти изменения (подробности)