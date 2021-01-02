В крысином 2020 году в подконтрольном Киеву Донбассе осудили 134 участников референдума о независимости республик Донбасса, еще на 27 человек открыты уголовные дела. Об этих цифрах полезно знать жителям ДНР и ЛНР, которые считают, что после украинской «деоккупации» их якобы не будут преследовать.Десятки осужденных за референдум 2014 года – на совести сотрудников главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Именно они собирали «доказательства» для уголовных дел по статье 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.Обычно рядовым участникам референдумов, которые работали в участковых комиссиях, дают 5 лет условно. При условии раскаяния в содеянном. Если человек пытается отстоять свое мнение и доказать правоту, рассказывая о безнаказанности майдановцев, то его суд отправляет в колонию на этот же срок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧего ожидать дончанам от года Быка?Об этом «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова (подробнее)