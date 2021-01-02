Украинский военный случайно подорвал гранату при падении в блиндаж, в результате взрыва погибли двое его сослуживцев, еще один получил ранения.По информации разведки Народной милиции ЛНР происшествие случилось на позициях 2-го батальона 92-й бригады ВСУ в районе Попасной.- Из достоверных источников нам стало известно, что военнослужащий при спуске в блиндаж поскользнулся и упал, приведя в действие гранату Ф-1, - сказали в Народной милиции.Выяснилось, что граната была закреплена на «разгрузке» и подготовлена к боевому применению, с отогнутой предохранительной чекой. В общем, несоблюдение элементарных мер безопасности. В итоге на Новый год список небоевых потерь в 92-й бригаде увеличился на три строчки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ подконтрольном Киеву Донбассе задержали 16 дезертиров, решивших отметить новый год домаОб этом сообщили в Народной милиции (подробнее)