В Донбассе сотрудники украинской военной службы правопорядка, начиная с 26 декабря, задержали шестнадцать боевиков одной из бригад ВСУ, дезертировавших, чтобы отметить новый год дома. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он рассказал, что в подразделениях 14-й бригады ВСУ в связи с предельно неудовлетворительной ситуацией с укомплектованностью личным составом командование бригады отменило отпуска, спланированные с декабря по февраль.- Это вызвало негодование среди военнослужащих, и все чаще стали отмечаться случаи самовольного оставления частей боевиками, наплевавшими на решение командования и решившими самостоятельно добраться к новому году до своих семей, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробности)