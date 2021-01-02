На Новый год, 1 января, спасатели пришли на помощь 39-летнему жителю Ясиноватой. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.- Во время пожара в частном доме по улице Сиреневой спасатели обнаружили в комнате 39-летнего мужчину и при помощи мягких носилок вынесли из задымленной зоны на свежий воздух, - говорится в сообщении.А вот соседу ясиноватца повезло меньше. В частном доме по той же улице Сиреневой погиб 46-летний мужчина. Огонь был такой силы, что уничтожил 60 квадратных метров кровли.В Червоногвардейский районе Макеевки сегодня, 2 января, ночью загорелся одноэтажный восьмиквартирный дом по улице Тореза в поселке Крупской. От огня и дыма погиб 71-летний мужчина. От пожара пострадали и соседские квартиры. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия на площади 50 квадратных метров, 4 дверных и 4 оконных блока.Также сегодня ночью в Пролетарском районе Донецка горел частный дом в Моспино. Пострадал 50-летний мужчина, но от госпитализации он отказался.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке школьник спас двух тонущих мальчиковЗа мужественный поступок парню вручили медаль от МЧС ДНР (подробнее)