Учащийся 10 класса школы №11 Дмитрий Андыбор получил медаль МЧС ДНР за совершенный им мужской поступок - парень спас двух тонущих мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецк.Прогуливаясь по набережной Кальмиуса 17 октября, Дима увидел двух подростков 13-ти и 14-ти лет, которые спустились к реке по бетонным плитам и оказались в воде. Мальчики пытались выбраться сами, но стали тонуть. Недолго думая, Дмитрий кинулся в воду и вытащил детвору. При этом сам, замерзнув, чуть не ушел под воду.- Дима единственный ребенок в семье. Родители воспитывают в нем силу воли, учат быть сильным, выносливым и ничего не бояться. Среди ребят Дима пользуется уважением, - так характеризуют юного спасателя в школе.Читайте такжеЦРБ ДНР выпустил серию памятных знаков «Знаки зодиака»Они упакованы в эффектный сертификат-буклет (подробнее)