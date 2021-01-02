В подконтрольном Киеву селе Кальчик Володарского района начальник отделения «Укрпочты» в течение нескольких лет присваивала монетизированные субсидии и пенсии других людей.Татьяна работала на почте в селе с 2012 года. Выписывала на имя разных людей заявления на получение субсидии наличными. А когда деньги приходили, забирала себе. Так, с весны по конец октября 2019 года (это только то, что следователи смогли доказать) женщина присвоила субсидии для шестерых жителей на общую сумму 22,9 тысячи гривен (почти 60 тысяч рублей).Также Татьяна ложила в свой карман деньги от проданных на почте товаров, показывая в отчетах, что товары якобы все еще лежат на полках и складе. Таким способом начальница «заработала» 24,3 тысячи гривен (более 63 тысяч рублей).В суде свою вину Татьяна признала. Она рассказала, что кроме субсидий и денег предприятия также крала пенсионные выплаты. Суд признал женщину виновной по статьям УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Служебный подлог». Почтовую начальницу приговорили к 3 годам лишения свободы и к штрафу в 1700 гривен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это кошмар какой-то!» На подконтрольной Киеву части Донбасса в январе снова вырастут тарифы на отопление и газСтало известно, насколько больше придется платить жителям (подробнее)