Энергетики ДНР продолжают героическую борьбу с последствиями стихии, которая обрушилась на Республику в Новогоднюю ночь. О результатах сегодня сообщили в пресс-службе Минстерства угля и энергетики ДНР.- Аварийно-ремонтные бригады в первый день 2021 года провели огромный объем восстановительных работ, возвращая свет и тепло потребителям, - говорится в сообщении.Некоторые линии электропередачи приходилось восстанавливать по несколько раз, дополнительные аварии в энергосетях создавали обледеневшие деревья – под тяжестью наледи крупные ветки и целые деревья, нередко падали на ЛЭП, вызывая повреждение линий.Энергетики только за прошлую ночь (с 19:00 до 6:00) восстановили 6 воздушных линий электропередачи 6-10 кВ, включили в работу 63 трансформаторные подстанции, возвратили свет в дома 3 216 бытовых абонентов, запитали 7 котельных.В министерстве отметили, что сейчас в Республике нет обесточенных социально важных объектов, запитаны все котельные. Из 11 794 бытовых абонентов, оставшихся без электричества, подача электроэнергии восстановлена 10 844. Оставшиеся 950 ожидают подключения в ближайшее время.В восстановительных работах сейчас задействованы 32 бригады и 32 машины спецтехники. Для заявок нужно обращаться на телефон «горячей линии» РП «Региональная энергопоставляющая компания»: 071 301 16 40.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭнергетики устраняют последствия непогоды: В Республике возникли перебои с электричеством«Комсомолка» выяснила, что в Донецке это в первую очередь касается новостроек, но без света и некоторые поселки (подробнее)