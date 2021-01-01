В новогоднюю ночь часть домов в Донецкой Народной Республике оказалась без электричества. Виной всему снег, а также тающий на ветках и линиях передач лед. Очень злой от необходимости работать первого января сотрудник одной из энергетических компаний объяснил, что из-за этого срываются так называемые «воздушки» – линии электропередач, проложенные по воздуху.- Во многих новостроях так все и проложено, а в советских девятиэтажках свет горит… но не во всех, - бросил он, допивая свой растворимый кофе и ожидая «уазика». – Нужно ехать на следующие вызовы.Ветви, а порой и целые деревья, под тяжестью наледи обваливаются на провода. Приходится дожидаться ремонтных бригад – только они могут справиться с ситуаций и вернуть электричество в дома.Сотрудники республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» заняты этой проблемой с 31 декабря. Люди работают в экстремальных условиях, но успеть везде физически не могут.Как сообщают в Министерстве угля и энергетики, сейчас 44 аварийно-ремонтные бригады работают в усиленном режиме и стараются устранить повреждения в кратчайшие сроки.- По состоянию на пять часов вечера 1 января энергетики подали напряжение 6 932 абонентам. Без электроэнергии на данный момент остается 4 862 абонента, - говорится в сообщении. – Преимущественно в Шахтерском районе, на юге Республики, в некоторых районах Донецка, Макеевки и Горловки. Восстановительные работы продолжаются.Куда звонить?Сообщить об отсутствии электроэнергии можно в диспетчерские пункты республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания». Телефоны на официальном сайте компании.Также для заявок круглосуточно действует телефон «горячей линии» энергопоставляющей компании - 071-301-16-40Читайте такжеЛеди ДНР Оксана Полтавская: Доноров нужно поощрять и поддерживатьДевушка безвозмездно сдала кровь уже больше десяти раз (подробнее)