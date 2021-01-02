В пятницу, 1 января, 60 человек пересекли линию разграничения через контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.- На территорию Республики въехали 7 машин и 43 человека. На Украину выехали четыре автомобиля и 17 человек, — говорится в сообщении.Обычно пункт пропуска пересекают в обе стороны около 200 человек. Но в новогодний праздник желающих \\"путешествовать\\" через линию разграничения оказалось значительно меньше.Напомним, что пункт пропуска под Донецком работает в режиме гуманитарного коридора по понедельникам и пятницам с 9:00 до 16:30.Для выезда из ДНР требуется прописка на подконтрольной Украине тарритории, для въезда – разрешение оперативного штаба Республики.Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При этом всем желающим предоставляется возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПВВ, в случае его отрицательного результата разрешена самоизоляция на дому.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочти 200 тысяч граждан ДНР получили российские паспортаПроцесс паспортизации в Республике не снижает оборотов (подробнее)