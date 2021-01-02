В первый день Нового года серьезно пострадал от пожара рынок в Снежном. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.- 1 января в Снежном на улице Сиверса горел республиканский рынок №24/1, который принадлежит госпредприятию «Рынки Донбасса», - говорится в сообщении.Огонь уничтожил четыре торговые точки на площади 100 квадратных метров. В частности, сгорели деревянные стеллажи, товары бытовой химии и продукты. Теперь эксперты выяснят причину пожара, а предприниматели подсчитывают убытки.Для тушения масштабного пожара от МЧС привлекались 4 спецмашины и 21 спасатель.Всего же на территории ДНР за минувшие сутки ликвидировано 12 пожаров: в Макеевке – 3, Горловке – 2, Енакиево – 1, Харцызске – 1, Шахтерске – 2, Снежном – 1, Торезе – 1, Ясиноватой – 1.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВстретили Новый год на трудовом посту: В ДНР энергетики продолжают устранять последствия непогодыИз-за обледенения линий электропередач в некоторых домах пропало электричество (подробнее)