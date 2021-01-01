Из-за непогоды часть домов в Республике оказалась без электроэнергии. Всему виной снег и тающий на ветках и линиях электропередач лед. Ветви, а иногда и целые деревья, под тяжестью наледи падают на провода.Сотрудники республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» устраняют последствия с 31 декабря. Многим сотрудникам пришлось встречать Новый год на трудовом посту.- Энергетики уже подали напряжение 6 932 абонентам. Без электроэнергии на данный момент остается 4 862 абонента, - сообщают в Минугля и энергетики информацию, актуальную на пять часов вечера. – Восстановительные работы продолжаются.44 аварийно-ремонтные бригады работают в усиленном режиме и стараются устранить повреждения в кратчайшие сроки.Для приема заявок круглосуточно работает телефон «горячей линии» энергопоставляющей компании - 071-301-16-40Читайте такжеЭнергетики устраняют последствия непогоды: В Республике возникли массовые перебои с электричеством«Комсомолка» выяснила, что в Донецке это в первую очередь касается новостроек, но без света и некоторые поселки (подробнее)