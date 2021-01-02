Количество получателей пенсий в ДНР выросло на 141,3 тысячи и составляет 658,8 тысячи человек. Сумма выплат жителям ДНР в 2020 году превысила 53 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики Республики.Сегодня в ДНР 508,8 тысячи жителей получают пенсии по возрасту, 55,9 тысячи – по инвалидности, 62,1 тысячи – в связи с потерей кормильца, 16,2 тысячи – за выслугу лет, 2,4 тысячи – получатели социальной пенсии, 13,4 тысячи – военнослужащие.Размеры пенсионных выплат на территории ДНР повышались шесть раз. Минимальная пенсия выросла почти в три раза по сравнению с началом пенсионных выплат в Республике. В 2015 году она составляла 1898 рублей. С января 2021 года пенсии выросли на 17%, и сегодня минимальная пенсия достигла 5616 рублей. Кстати, количество жителей ДНР, которые получают минимальную пенсию, уменьшилось с января 2019 года с 303 тысяч до 90 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ наступившем году в ДНР дважды повысят пенсииУже в январе минимальная пенсия в Республике вырастет с 4 800 рублей до 5 616 рублей (подробнее)