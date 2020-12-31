В Донецке и Донецкой Народной Республике 1 января будет облачно с прояснениями. Будет идти дождь.По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от нуля до двух градусов.В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.В этот день почитается память святого Бонифатия. Народная примета гласит: «Каков первый день января, таков и первый день лета». Принято было считать, если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат - к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды. Также в старину заметили, если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайным.По прогнозам синоптиков, 2 января в Донецке и ДНР будет сплошная облачность, на несколько градусов потеплеет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробнее)