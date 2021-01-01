В праздничные и выходные дни такси в Донецке вызвать не так уж и легко. Заказов гораздо больше в вечернее время. Из-за этого были повышены тарифы такси.В новогоднюю ночь после курантов тарифы вдвое выше обычных. Минимальный заказ обойдется жителям столицы в 150-200 рублей. Прежние расценки на услуги такси вернуться с пяти часов утра 2 января.Номера телефонов такси в Донецке«Первое республиканское такси» - 555Такси «Фаэтон» Лайф – 333Такси «Алло» - 666Такси «Вегас» - 600Такси «Союз» - 900Напомним, ранее столичные службы такси увеличили минимальный тариф до 100 рублей.Читайте такжеЧего ожидать дончанам от года Быка?Об этом «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова (подробнее)