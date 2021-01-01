12 января (первое новолуние в знаке Водолея) начинается год Быка. По традиции, у него есть свои атрибуты и символы. В этот раз это год Белого Металлического Быка. С чего лучше начать год? Этот вопрос «Комсомолка» задала донецкому астрологу Татьяне Авсеенковой.- Нужно составить бизнес-план. Сейчас везение перейдет к тем, кто умеет трудиться, отвечает за свои слова и планирует, - говорит астролог. - Точно не стоит юлить, хитрить, не выполнять обещания. Люди, у которых это в характере иногда проявляется, останутся в минусе. Честность и упорство - более короткий путь к успеху всегда, но особенно в год Быка.Татьяна Авсеенкова считает, что сосредоточившись на главном, мы начнем движение в нужном направлении.Читайте такжеЧего ожидать дончанам от года Быка?Об этом «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова (подробнее)