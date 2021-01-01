Как правило, в годы Быка стартуют длительные программы по выходу из кризиса. Об этом «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова.- Если провести ретро-параллель, начиная с 20-го века, то это годы стабилизации экономики, роста производства, определенных свершений, которые наблюдаются уже к концу самого года Быка, - рассказывает Татьяна. - Наступающий год создаст спокойную, рабочую атмосферу с самого начала. Длительная раскачка не потребуется. Важно сосредоточиться на ключевых аспектах деловой жизни, потому что в наступающем году закладывается фундамент стабильности и экономического роста.Астролог говорит, что многие в год Быка обретут душевный покой, ясность мыслей, что и даст нам всем возможность разгрести временные трудности уходящего года.Как хочется, чтобы так и было.Читайте такжеЧего ожидать дончанам от года Быка?Об этом «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова (подробнее)