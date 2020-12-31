За сутки в ДНР у 106 человек выявили пневмонии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- Это на 25 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Из них госпитализирован 88, - говорится в сообщении Минздрава.Всего в Республике на лечении от воспаления легких находятся 1704 пациента, из них 646 - на кислородной поддержке (плюс 27 за сутки).Напомним, на сегодня в ДНР лечатся от ковида 4427 пациентов, выписаны - 9513 человек, летальных случаев - 1378.Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 декабря 2020 года: За все время от Covid-19 выздоровели 9 513 человекМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 31 декабря 2020 года (подробнее)