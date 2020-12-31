За все время коронавирус в ДНР выявили у 15 318 человек.- За 30 декабря проведено 467 исследований, из них выявлен 225 случаев заболевания и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Министерстве здравоохранения.За сутки в Республике у 106 человек выявили воспаление легких.- Это на 25 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Из них госпитализирован 88. Всего на лечении 1704 пациента с пневмониями, из них 646 на кислородной поддержке (плюс 27 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.На сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) 4427 пациентов, выписаны - 9513 человек, летальных случаев - 1378.Всего в мире на утро 31 декабря 82 546 701 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 531 943 за сутки).Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.