На Крещение в Донецке, по прогнозу синоптиков, будет не сильно морозная погода. Температура воздуха опустится до четырех градусов ниже нуля.- Будем пасмурно, ожидается небольшой снег, - прогнозируют синоптики.Напомним, что в ночь с 18 на 19 января распоряжением Главы Донецкой Народной Республики будет приостановлено действие комендантского часа.По традиции девятнадцатого января в Донецке пройдут церковные богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня. Многие горожане будут окунаться в прорубь. Для этого будут организованы специальные для купания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробности)