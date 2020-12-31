Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Александр Ананченко поздравил жителей с Новым 2021 годом.В поздравительном тексте сказано:«Дорогие соотечественники! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Уходящий год уже стал историей – историей непреклонной стойкости нашего народа и верности традициям славных предков. Чем выше цели, тем тяжелее испытания. Я верю, что мы выдержим, и мы победим в войне за право быть самими собой. Наши люди никогда не встанут на колени, чтобы вползти в бесправное существование с безграничной толерантностью к злу, подлости и лживым ценностям.Сила духа нашего народа позволила не только не потерять веру в будущее, но и осуществить ряд значимых социально-экономических проектов и замечательных культурных и творческих инициатив. И за каждым успехом стоит ратный и мирный труд наших граждан. От всей души благодарю вас, дорогие соотечественники, за ваше мужество, за вашу стойкость, за вашу веру в будущее нашей Республики! Желаю вам мира и добра! С Новым годом!»