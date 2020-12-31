За все время коронавирус в ДНР выявили у 15 318 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- За 30 декабря проведено 467 исследований, из них выявлен 225 случаев заболевания и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.На сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) 4427 пациентов, выписаны - 9513 человек, летальных случаев - 1378.В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Леди ДНР Оксана Полтавская: Доноров нужно поощрять и поддерживатьДевушка безвозмездно сдала кровь уже больше десяти раз (подробнее)