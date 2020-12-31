Вооруженные формирования Украины за сутки два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – три единицы, - говорится в сообщении.По данным представительства ДНР в СЦКК, под вражеским огнем оказались районы Старомихайловки и Минерального. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.Напомним, что сейчас в Донбассе официально перемирие. Соответствующий документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Почему Донбасс снова в огнеНеужели украинская армия готовится к наступлению (подробности)