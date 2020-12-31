Госорганы ДНР имеют полномочия ставить штампы в паспортах только республиканского образца. В иностранные документы, в том числе украинские и российские паспорта, вносить пометки запрещено. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова.— Я направила депутатское обращение в Минюст ДНР и получила ответ. Лица, имеющие паспорт гражданина ДНР, независимо от наличия другого гражданства, на территории республики рассматриваются исключительно как граждане ДНР, — рассказала Селиванова.Если у жителя ДНР есть и внутренний паспорт, и российский, то именно в республиканский паспорт ставятся штампы и пометки о детях, браке, разводе или смене фамилии.Что же касается иностранцев, у которых нет паспорта ДНР, но они хотят заключить или расторгнуть брак на территории Республики, то в их основные паспорта соответствующие штампы также не ставятся. Для этого они должны оформить или предъявить удостоверение на постоянное проживание в ДНР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это кошмар какой-то!» На подконтрольной Киеву части Донбасса в январе снова вырастут тарифы на отопление и газСтало известно, насколько больше придется платить жителям (подробнее)