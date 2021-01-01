В Министерстве юстиций ДНР рассказали, что за прошедший 2020 год в Республике родилось больше 8 500 детишек. Причем мальчиков среди них больше, чем девочек.— За период с 1 января по 23 декабря 2020 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 8 506 записей актов о рождении, из них 4 447 записей актов о рождении мальчиков и 4 059 – о рождении девочек, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Рекордсменом по рождаемости оказался Донецк. В столице на свет появилось больше 3 500 новых дончан. Но больше всего записей о рождении было сделано в Кировском районе города – 573 актов о рождении (мальчиков 312, а девочек 261). На втором же месте оказалась Макеевка. Там показатель чуть меньше – 544 новорожденных (289 мальчиков и 255 девочек).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛеди ДНР Оксана Полтавская: Доноров нужно поощрять и поддерживатьДевушка безвозмездно сдала кровь уже больше десяти раз (подробнее)