Власти ДНР обратились в Правительство России c просьбой оказать ДНР гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса. Просьба лидера ДНР была оперативно рассмотрена и удовлетворена.-Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин - Прежде всего, вакцинация против COVID-19 предусмотрена для лиц, особо подверженных риску инфицирования, в том числе для медицинских работников, которые работают с больными коронавирусом, и военнослужащих.Денис Пушилин подчеркнул, что 2020 год был очень сложным для Республики. Борьба с пандемией была отягощена действиями официального Киева, который саботирует политическое урегулирование конфликта, продолжает обстрелы наших населенных пунктов, не снимает экономическую и транспортную блокаду Донбасса.Об этом сообщается на официальном сайте Главы ДНР.- Все это время с нами была Россия, которая оказывает неоценимую помощь и в процессе урегулирования конфликта, и в гуманитарном плане, - заявил Пушилин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава ДНР наградил жителей за достижения в уходящем годуДенис Пушилин наградил больше 30 человек, а также коллектив Республиканского оператора связи (подробнее)