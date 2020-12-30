29 декабря в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. Бровуна прошла церемония награждения жителей Республики. Награды тем, кто проявил себя в 2020 году, вручал Глава ДНР Денис Пушилин.- Уходящий год был нелегким для всех. Но могу уверенно сказать, что мы справились. Каждый из вас доказал, что мы способны принять любые вызовы, преодолеть любые препятствия и выйти победителями в любой сфере, - подчеркнул лидер Республики.Денис Пушилин особо отметил работу медиков.- Именно вы каждый день спасали и спасаете жизни. А во время эпидемии коронавирусной инфекции проявили мужество и самоотверженность, не допустив гибели десятков тысяч людей, - сказал он.Лидер страны вручил грамоты и благодарности отличившимся в сферах горнодобывающей промышленности, медицины, образования, культуры, спорта и др. Награды получили более 30 человек, в том числе коллектив государственного предприятия «Республиканский оператор связи».Подведя итоги уходящего года, Денис Пушилин также поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками.- Новый год - не просто дата в календаре. Это новые победы, возможности и события. Пусть 2021 год станет временем больших достижений, подарит вам благополучие, укрепит веру в будущее и исполнит самые заветные желания! - пожелал он.Читайте такжеСпортсменка из Донецка завоевала первое место на европейском турнире, который организовал Арнольд ШварценеггерОльга Демчук выступала в составе сборной России (подробнее)