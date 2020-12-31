Заявление уполномоченного парламента Украины по правам человека Людмилы Денисовой о том, что на сегодня ДНР и ЛНР удерживают на своих территориях 251 гражданина Украины, не соответствует действительности. Об этом заявила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.- Озвученная цифра свидетельствует лишь об одном - украинский омбудсмен и представители Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе не общаются и не взаимодействуют. Я делаю такой вывод на основании официальных запросов и списков, которые направляет Киев в наш адрес. Согласно данным документам, сегодня Украина разыскивает 69 человек в ДНР и 22 человека в ЛНР. В сумме это даже не половина от количества, озвученного украинским правозащитником, - сообщила Дарья Васильевна.Выражая обеспокоенность судьбой своих соотечественников, якобы содержащихся в «пыточных оккупанта», украинский омбудсмен ошибается не только в цифрах.- В числе этих «незаконно заключенных» защитников и патриотов Украины нередко оказываются лица, осужденные за общеуголовные преступления. Причем некоторые из них совершены еще в довоенный период. То есть эти люди никак не связаны с конфликтом. А о том, зачем они понадобились Украине и почему их позиционируют как жертв конфликта, можно только догадываться, - подытожила Дарья Морозова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава ДНР наградил жителей за достижения в уходящем годуДенис Пушилин наградил больше 30 человек, а также коллектив Республиканского оператора связи (подробнее)