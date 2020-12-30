Около 6 часов утра неподалеку от села Придорожное в Краснодонском районе перевернулся грузовой автомобиль DAF, который перевозил 12 тонн газа пропана. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе МЧС Республики.Грузовик следовал по пути из Луганска в Краснодон, как вдруг навстречу ему на полосу выехал пассажирский микроавтобус. Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика свернул в кювет, и машина перевернулась. А виновник ДТП с места происшествия скрылся.К счастью, шофер не пострадал - мужчине удалось самостоятельно выбраться из кабины.- Емкость, в которой он перевозил газ, не повредилась. Иначе последствия этого ДТП трудно было бы предугадать, - рассказали прибывшие на место аварии сотрудники Краснодонского пожарно-спасательного отряда.Читайте такжеНовый год в Алчевске встретят с тепломВ городе заканчивают ремонт аварийных участков теплосети и заполняют системы водой (подробнее)