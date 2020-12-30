Почти 400 домов в Алчевске остались с 27 декабря без отопления - из-за аварии на магистральной теплотрассе перестали работать сразу четыре котельные. Для ликвидации последствий ЧП создали оперативный штаб. И уже сегодня более чем в 150 домах возобновилось отопление. Об этом сообщили в администрации города.- По состоянию на 6.00 30 декабря тепло подали в 153 жилых дома. Работы продолжаются в кварталах 2, 3, 4, по улице Брестской и в домах квартала 363а, - говорят в мэрии.Поставка тепла была также возобновлена еще на один социальный объект в Алчевске. Кроме того, закончены работы по устранению порыва в районе центральной городской больницы.Читайте такжеКоронавирус в ЛНР: За все время выявлено 2082 заболевшихЛечение от коронавируса в ЛНР продолжает 171 житель (подробнее)