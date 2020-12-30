В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР, по данным проведенных 29 декабря исследований, был выявлен еще у 23 жителей.- Всего по состоянию на 09.00 26 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2082, – говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки выписано семь человек.- Всего полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1737 человек, - сказали в Минздраве ЛНР. – С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 174 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Лечение продолжает 171 пациент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВывела из огня сестру и братьев: 11-летнюю школьницу из Енакиево Анастасию Минакову наградили медалью «За спасение жизни»Ведомственные награды МЧС ДНР вручили семерым подросткам из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево (подробности)