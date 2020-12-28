27 декабря в ДНР праздновали День спасателя. А накануне сами сотрудники МЧС вручали награды подросткам, которые не растерялись в экстремальной ситуации, проявили мужество и спасли человеческие жизни. Ведомственные награды получили семь школьников из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.Медаль «За спасение жизни» получила 11-летняя школьница из Енакиево Анастасия Минакова. Награду девочке вручил в присутствии одноклассников министр МЧС генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий. Он приехал в енакиевскую школу-интернат № 2. Министр отметил мужество и героизм школьницы, которая помогла спасти пять жизней.11 октября Настя почувствовала запах дыма в квартире. Пошла в спальню и увидела, что в ней загорелись вещи. До прибытия пожарных девочка вынесла на руках сестру и вывела своих братьев из горящей квартиры. В тот момент родителей не было дома.Кроме медали Насте подарили мобильный телефон.- Чтобы у тебя всегда была возможность в случае необходимости вызвать спасателей. Уверен, ты знаешь, что МЧС вызывают по номеру «101», - сказал Алексей Кострубицкий.Также медалью «За спасение жизни» наградили ученика школы № 11 города Донецка Дмитрия Андыбора. 17 октября 15-летний подросток увидел, как в районе моста через Кальмиус поскользнулся на плитах мальчик и угодил в воду. Его товарищ начал помогать, но не справился и тоже стал тонуть. Дмитрий прыгнул в воду и вытащил двух ребят на берег.Наградой МЧС поощрили 17-летнего Альберта Иштокина из Донецка. Он вынес на руках женщину из горящей квартиры. Потом попытался перекрыть вентиль подачи газа, чтобы не было взрыва.В Макеевке отличился ученик школы № 86 Алексей Маломуж. 15 августа 16-летний школьник увидел пожар в соседнем доме. Намочив футболку, парень вошел в одну из горящих квартир, заметил на полу мужчину и помог ему выйти из квартиры. Дым распространился и в соседнюю квартиру, в которой находилась пожилая женщина. Алексей с трудом ее нашел, разбил рукой стекло, но самостоятельно вытащить пострадавшую не смог. К счастью, вовремя приехали пожарные. При спасении людей Алексей получил множественные раны кисти руки.Еще одна медаль «За спасение жизни» была вручена студентке Донецкого медицинского колледжа Анне Алейник. 17 июня Аня с подругой прогуливались возле водоема в Макеевке. Увидели, как девочка лет тринадцати поскользнулась на берегу и по плите стала скатываться в воду. Аня бросилась на помощь. Поднырнув под девочку, она вытолкнула ее на поверхность воды. А потом вытащила из водоема.Также, памятные награды вручили и ученикам старобешевской школы №1 - Даниилу Ангелину и Владиславу Макарову. 12 февраля 13-летние школьники спасли девочку, которая провалилась в открытый колодец. После окончания занятий ребята спешили домой и услышали детский крик. Звала на помощь маленькая девочка, которая стояла возле технического колодца. Подбежав, школьники заметили вторую девочку – она держалась руками за край колодца. Ребята вытащили ребенка из опасной ямы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке продолжают дело Доктора Лизы4 года назад Елизавета Глинка погибла при крушении самолета (подробнее)