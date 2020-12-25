25 декабря 2016 года Доктор Лиза взошла на борт самолета Минобороны России, который отправился в Сирию. Пролетая над Черным морем, недалеко от Сочи, судно потерпело крушение. Авиакатастрофа стала причиной смерти 92 пассажиров.Детям Донбасса Елизавета Глинка помогала с самого начала войны. Она вывозила раненных на лечение в Россию. Даже на расстоянии она всегда думала о Донбассе, звонила коллегам в Донецк после каждого обстрела. Спрашивала: «Какая ситуация? Есть раненые?» Она готова была примчаться в любую минуту, поднять кого угодно... Тысячи семей Донбасса благодарны Лизе за спасенные детские жизни.После гибели Доктора Лизы ее дело не остановилось. Меньше чем через месяц после трагедии в Донецк приехала помощница Елизаветы Петровны Наталья Авилова и сказала: «Будем продолжать работать». Координировать помощь в столице Республики продолжила Татьяна Светличная - полномочный представитель Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».- Мы продолжили вывозить детей на лечение в Россию. Со временем немного изменили алгоритм работы. Не стали дожидаться пока соберем большую группу. Решили отправлять на лечение сразу же, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна Светличная. - Если ребенку нужна помощь, он стабильный и ему не требуется медицинское сопровождение в дороге - мы покупаем билеты на самолет или поезд из Ростова и отправляем его вместе с сопровождающим (мамой, папой либо опекуном) в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Мы находимся на связи в любое время суток. Там их встречают, вызывают такси и везут в больницу. Сопровождают на всем протяжении лечения, в поездках по городу. Помогаем с жильем, если не предусмотрена госпитализация родителя с ребенком. Затем покупаем билеты обратно до Ростова-на-Дону.- Кто к вам может обратиться за помощью? С какими проблемами и в каком возрасте?- Родители тяжелобольных и раненых детей, которым в силу каких-либо обстоятельств не могут помочь на территории Республики: нет специалистов, оборудования или по каким-то другим причинам. Еще приняли программу «18+» для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Если они обращались к нам еще до совершеннолетия, а после исполнения 18 лет им все еще нужна наша помощь - мы не отказываем.- Бывают же такие ситуации, когда в Республике есть специалист и оборудование, но нет расходных материалов. В таких случаях тоже помогаете?- Такой вариант тоже есть. Недавно мы купили одному мальчику кардиостимулятор. Наши кардиохирурги его поставят. Чаще всего такие просьбы идут от самих врачей, с которыми мы работаем на протяжении долгого времени.Из дневникаДоктором Лизой стала в 5 лет«Меня назвали Елизаветой в честь папиной матери. Она умерла совсем молодой во время войны, оставив после себя пятерых сыновей. Младшим был мой отец, которому тогда было 5 лет. Старшему – 15.Внешне я похожа на маму и переняла от отца только цвет глаз и некоторые черты его характера.Я была его единственной дочерью, и баловал он меня в детстве сильно. У него сохранились все мои детские рисунки, все открытки, которые я ему дарила на праздники. Помню, что почти всегда носил меня на руках, если мы шли в гору или когда я капризничала. К моим братьям он был более строг, но любил их не меньше.У меня остались до сих пор воспоминания об огромной немецкой кукле Насте, подаренной на 6-й день рождения, и кукольном домике с деревянной мебелью, который в то время я даже не знаю, где родители нашли......Но самый прекрасный подарок он сделал мне сам – моя первая «врачебная» печать. Он сделал ее из сырой картошки, вырезав ножиком: «Доктор Лиза». И я ставила штампы на кукольные рецепты фиолетовыми чернилами. В тот день мама была на дежурстве, а я лечила своих кукол. Мне было 5 лет. Январь 2009 года».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Никогда не было ситуации, из которой бы Доктор Лиза не могла найти выход»25 декабря 2016 года в результате авиакатастрофы погибла Елизавета Глинка (подробнее)