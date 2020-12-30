Жителей Республики продолжают обеспечивать бесплатным углем. На бытовые нужды шахтеров и пенсионеров угольной отрасли в 2020 году Министерство угля и энергетики ДНР направило более 163 000 тонн льготного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.- Мы продолжаем соблюдать гарантии шахтеров и пенсионеров отрасли в части обеспечения бесплатным углем. На эти цели с начала года направили 163 706,6 тысячи тонн льготного топлива, - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, для углеполучателей действующих государственных шахт ДНР отгружены 119 963 тонны «черного золота». Получателям РП «Донбассуглереструктуризация» выделили на бытовые нужды 43 743,6 тонны.Читайте такжеГлава ДНР наградил жителей за достижения в уходящем годуДенис Пушилин наградил больше 30 человек, а также коллектив Республиканского оператора связи (подробнее)