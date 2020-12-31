В Донецке завершили разработку нового очистного комбайна КДК800. Об этом сообщил директор государственного учреждения «Донуглемаш» Иван Косарев.Комбайн рассчитан на пласты средней и большой мощности. Машина весит 70 тонн и способна производить от 18 до 30 тонн угля в минуту. По своей надежности она даже опережает аналоги в мире.- Здесь установлены два независимых частотных преобразователя, что предотвратит остановку комбайна в случае поломки одного из них. Кроме того, удачно решена система охлаждения редукторов, что также увеличивает ресурс машины, - говорят разработчики.Новым оборудованием уже заинтересовались в России и Казахстане. Одна из российских компаний предложила заняться совместным производством таких машин.- Планируем, что российский завод будет выпускающим, а Горловский машиностроительный завод станет поставлять отдельные узлы. Сейчас ведем переговоры, - сказал Иван Косарев.Читайте такжеВ ДНР прописали правила для обществ с ограниченной ответственностьюНародный Совет привел правовое положение ООО в соответствие с Гражданским кодексом (подробнее)