Скоро общества с ограниченной ответственностью (ООО) в ДНР заживут по новым правилам. Народный Совет ДНР на пленарном заседании принял сразу в двух чтениях Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью».- Деятельность ООО будет приведена в соответствие с нормами Гражданского кодекса, — сказал на заседании парламента председатель комитета НС по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.Документ определяет правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации.Сейчас закон направлен на подпись Главе Республики и вступит в силу в день опубликования на официальном сайте парламента.Напомним, что ООО – достаточно популярная форма предприятий. Общество учреждается одним или несколькими юридическими, а также физическими лицами. Уставной капитал разделен на доли. Учредители не отвечают по обязательствам ООО и несут риск убытков только в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном капитале.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛьготникам в ДНР дадут больше шансов для поступления в вузыВ Народном Совете Республики подготовили законопроект об изменениях в образовании (подробнее)