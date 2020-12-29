В комитете Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре утвердили итоговую редакцию законопроекта о внесении изменения в статью 68 Закона «Об образовании». Об этом в комментарии пресс-службе НС рассказала председатель комитета Наталья Волкова.- Сейчас Закон «Об образовании» предусматривает, что граждане, которым предоставлены особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, могут ими воспользоваться, подав заявление о приеме только в один вуз и только на одну образовательную программу. Это значит, что у людей с инвалидностью нет гарантии зачисления даже при успешной сдаче экзаменов, - сообщила Волкова.Изменения дают возможность подать несколько заявлений в пределах установленного количества определенных вузов. Обучение будет проходить за счет республиканского бюджета в пределах установленной квоты, при условии успешного прохождения вступительных испытаний.Таким образом, государство даст возможность профессионально реализоваться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей вследствие военных действий, детям с инвалидностью, взрослым с инвалидностью I и II групп, инвалидам с детства, людям, получившим инвалидность вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, которым медико-социальной экспертизой не противопоказано обучение в соответствующих вузах.Также данная льгота предусмотрена для военнослужащих и членов их семей, детей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и других мероприятий по борьбе с терроризмом. Льгота распространяется и на детей погибших шахтеров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДенис Пушилин рассказал, как можно создать новые рабочие места в РеспубликеГлава ДНР выступил с ежегодным обращением к Народному Совету (подробнее)