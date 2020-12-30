При содействии представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в декабре была восстановлена работа 13 важных инфраструктурных объектов, которые находятся в зоне конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.- Восстановлены два водовода в Ясиноватой и поселке Верхнеторецкое, отремонтированы кровля зданий Донецкой фильтровальной станции и водопровода в Саханке, высоковольтные линии в районе шахты «Трудовская», поселках Старомихайловка и Спартак, - говорится в сообщении.Начиная с июня 2018 года, дважды в сутки представители центра сопровождают рабочих на Донецкую фильтровальную и Васильевскую насосную станции - чтобы обеспечить безопасную работу смены и бесперебойную подачу воды для жителей по обе стороны от линии разграничения.Читайте такжеНовый год в Алчевске встретят с тепломВ городе заканчивают ремонт аварийных участков теплосети и заполняют системы водой (подробнее)