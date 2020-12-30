За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 55 единиц, - сообщили в СЦКК. - Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.Под огонь киевских силовиков попали донецкое и мариупольское направления.- Обстрелам на донецком направлении подверглись окрестности села Васильевка под Ясиноватой, а также районы сел Коминтерново и Ленинское – на мариупольском направлении, - рассказали в представительстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Донбасс снова в огнеНеужели украинская армия готовится к наступлению (подробности)