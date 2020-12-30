Еще у 185 человек выявили коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.- За 29 декабря проведено 473 исследования, из них выявлен 157 случаев заболевания и у 28 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении здравоохранительного ведомства.За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 15 083 жителей. Из этого числа 8967 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 1360 летальных случаев. Лечение продолжают 4756 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВывела из огня сестру и братьев: 11-летнюю школьницу из Енакиево Анастасию Минакову наградили медалью «За спасение жизни»Ведомственные награды МЧС ДНР вручили семерым подросткам из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево (подробности)